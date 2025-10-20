ＳＮＳ総フォロワー数６８０万人超えを誇るアーティストＭｕｍｅｉｘｘｘ（ムメイ）が２０日、千葉市・幕張メッセで開催された「ＳＡＭＵＲＡＩＳＯＮＩＣ」に初出演した。様々なアーティストがそれぞれの持ち歌を披露する中、Ｍｕｍｅｉｘｘｘはデビュー曲「ぶっちょへんざっ」を歌唱。「初めて参加して盛り上がってくれるか心配だったんですけど既に盛り上がってますね」と満足げな表情を見せた。最後には最新曲「あのね