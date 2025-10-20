静岡県伊東市の田久保市長が議会を解散したことに伴う市議選は19日に投開票され、定数20に対して、不信任決議案に賛成の意向を示す19人が当選しました。伊東市議会 前副議長青木敬博氏「今回の結果を見ても、ほとんど現役が勝っているので、『田久保市政を終わらせてくれ』という意味だと思っています」学歴詐称疑惑をめぐり、伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う伊東市議選には、定数20に対して前職18人、新