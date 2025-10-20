イスラエル軍は１９日、パレスチナ自治区ガザ南部のラファを攻撃したと発表した。ロイター通信は、空爆が行われたと報じた。死傷者の有無は不明だ。発表では、イスラエル軍が「テロリスト」の施設を解体中、対戦車ミサイルの発射や銃撃があったためとしており、イスラム主義組織ハマスによる停戦違反を指摘した。イスラエル軍は攻撃で、テロ活動に使用されていたトンネルの入り口や軍事的な構造物を破壊したという。ロイター