自民党との連立政権樹立に向けて協議を続けている日本維新の会は19日、常任役員会を開き、吉村代表と藤田共同代表に対応を一任することを決めました。日本維新の会吉村洋文代表「われわれが今後、どのような判断をしていくのか、これは党においても非常に重要なことだというふうに思っています」日本維新の会は19日夕方、大阪市の党本部で常任役員会を開催。吉村代表らは、自民党との連立政権樹立に向けて政策協議の内容を報告し