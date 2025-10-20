プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉のカボチャ巻き」 「お箸が止まらない！ゴボウのサクサク揚げ by 杉本 亜希子さん」 「長芋とオクラの混ぜまぜ」 の全3品。 焼いたり揚げたり刻んだり・・・野菜をおいしく食べられる献立です。【主菜】豚肉のカボチャ巻き 焼き肉のタレだけで味付け！お弁当にもオススメです。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：615Kcal レシピ制