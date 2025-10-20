アイドルグループ・乃木坂46の通算40枚目シングル（11月26日発売）の選抜メンバー16人が、19日深夜放送のテレ東系『乃木坂工事中』で発表された。今作での卒業を発表した久保史緒里が自身のポジションについて思いを語った。【写真】妖艶な雰囲気漂う…花魁姿の久保史緒里同シングルでは、今年2月に初お披露目となった6期生から、鹿児島県出身の瀬戸口心月と秋田県出身の矢田萌華の2人が初選抜・Wセンターを務める。久保は2