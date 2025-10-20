天皇陛下と長女の愛子さまは、母校の学習院大学を私的に訪問し、学習院ミュージアムで行われている特別展「貞明皇后と華族」を鑑賞されました。19日夕方、東京・豊島区の学習院大学のキャンパスに到着した陛下と愛子さまは、集まった学生などに手を振り「学習院ミュージアム」に向かわれました。「学習院ミュージアム」は、陛下が長年研究で通われた史料館が2025年3月にリニューアルし、皇室ゆかりの品など約25万点が所蔵されてい