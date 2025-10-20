◆大相撲ロンドン公演第４日（１８日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１８日＝大西健太】大相撲のロンドン公演も終盤となり、英国での「ＳＵＭＯ」の注目度は抜群だ。連日盛り上がる中で、現地ファン５０人に推し力士を調査。取組の実況では力士に愛称がつけられることもあり、「マジシャン」と呼ばれている業師の幕内・宇良（３３）＝木瀬＝が１番人気に輝いた。公演は１９日まで行われ、５日間の成績