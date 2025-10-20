フランス・パリにあるルーブル美術館で19日、宝石類が盗まれる事件があり、FNNのカメラが騒然とした館内の様子を捉えました。開館直後に外に出るよう促すスタッフ。館内には警察官や銃を持った兵士の姿もあります。地元紙などによりますと、19日の朝、複数の人物がルーブル美術館の外から侵入し、皇帝ナポレオンにまつわる宝石類9点が盗まれました。うち2点は美術館の外で見つかったということです。ヌニエス内相は盗まれた宝石に