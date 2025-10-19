リヴァプールがCBの獲得を目指している。『Team Talk』によると、そのターゲットはドルトムントでプレイするドイツ代表のニコ・シュロッターベック。25歳のDFで、ドイツではフライブルクで評価を高め、2022年からドルトムントでプレイしている。シュロッターベックとクラブとの契約は2027年まで。今季終了後には残り1年となり、ドルトムントは同選手との新契約締結を目指している。ただ、本人は自身の去就についてまだ決めておらず