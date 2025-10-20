アイドルグループ・乃木坂46の通算40枚目シングル（11月26日発売）の選抜メンバー16人が、19日深夜放送のテレ東系『乃木坂工事中』で発表された。6期生・瀬戸口心月＆矢田萌華がWセンターを務めることが決定した。【写真】妖艶な雰囲気漂う…花魁姿の久保史緒里今年2月に初お披露目となった6期生から、鹿児島県出身の瀬戸口と秋田県出身の矢田の2人が初選抜・Wセンターを務める。フロントには賀喜遥香、遠藤さくらが脇を固める