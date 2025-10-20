現地10月19日開催のオランダリーグ第９節で、上田綺世と渡辺剛を擁する首位のフェイエノールトが、最下位に沈むヘラクレスと敵地で対戦している。渡辺は怪我で今季に加入以来、初めてメンバー外となった一方、上田はこの日もCFで先発。すると、開始７分だった。ショートカウンターからペナルティエリア手前でボールを持った絶好調の日本代表エースは、右足で見事に叩き込み、幸先良く先制点を挙げた。 上田の勢いは止ま