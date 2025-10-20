人気のチーズダッカルビを、秋の味覚〈さつまいも〉でアレンジ！ほくほくのさつまいもに、甘辛味ととろ〜りチーズが絡んで口の中が幸せいっぱい。にらと鶏ももで食欲爆発！ご飯が止まらない韓国風の一皿です。『さつまいものチーズダッカルビ』のレシピ材料（2人分）さつまいも（小）……1本（約200g） 鶏もも肉……1枚（約250g） 玉ねぎ……1/2個（約100g） にら……1/2束（約50g） ピザ用チーズ……70g 〈A〉 にんにくのすり