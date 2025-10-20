埼玉県警本部埼玉県松伏町松伏の「ゆたか保育園」で18日夜に床の一部が焼ける火災があった。県警吉川署は19日夜、勤務先の保育園を放火しようとしたとして、建造物侵入と非現住建造物等放火未遂の疑いで同県杉戸町木野川、保育士今成沙弥香容疑者（31）を逮捕した。署によると「人間関係に嫌気が差した」と供述し、この保育園には10年以上勤務していたという。逮捕容疑は18日午後10時20〜25分ごろ、保育園に侵入し、放火しよう