[10.19 U-17女子W杯 日本 3-0 ニュージーランド]U-17日本女子代表(リトルなでしこ)は19日、U-17女子ワールドカップの初戦でニュージーランドと対戦した。前半に主将DF青木夕菜のPKで先制すると、後半には2ゴールが生まれて3-0で勝利した。U-17女子W杯は男子と同様に今年から毎年の開催となり、最初の5年間はすべてモロッコ開催となる。出場国は16チームから24チームに拡大し、各組2位以上と3位のうち成績上位4チームが決勝トー