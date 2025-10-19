恋愛に不器用な男性ほど、気持ちをうまく言葉にできません。でも、そういう男性ほど、行動の端々に“本気のサイン”をにじませているものです。そこで今回は、不器用男子が無意識に出す“君に本気”のサインを紹介します。荷物を持つ＝守りたい気持ちのあらわれ荷物を運んでいるときに男性が「俺が持つよ」と自然に手を伸ばすのは、あなたを支えたいという“保護欲”のサイン。体力自慢したいのではなく、“頼られる存在でありたい