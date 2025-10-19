愛するあまり、彼女のいる男性を奪ってしまった。。。そんな「略奪愛」は必ずしも幸せな結果とはならないのが現実。そこで今回は、略奪愛が「あまり幸せになれない理由」について解説します。そもそも浮気性な男性である可能性が高いから略奪愛で落とした男性というのは、そもそも浮気性である可能性が高いと言えます。なぜなら、交際中の女性がいるのに、誰かに猛烈にアプローチされたからといって、簡単に落とされてしまっている