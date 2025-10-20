昨年開催された音楽祭で、会場まで一緒に向かう参加者やガイドボランティアら（アークシップ提供）さまざまな音楽や文化に触れられる音楽祭「ホッチポッチ横浜ごちゃまぜミュージックフェス」が１１月１、２日の２日間、象の鼻パーク（横浜市中区）で開催される。多様な芸術に誰もが親しめる環境づくりを進める認定ＮＰＯ法人「アークシップ」（同）の主催で、最終日の視覚障害者向けツアーの参加者やガイドボランティアを募集し