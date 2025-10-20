なとりが、10月24日に新曲「にわかには信じがたいものです」を配信リリースすることが決定した。本楽曲は去年リリースされた「IN_MY_HEAD」に続くバンドサウンドが特徴の楽曲となっており、なとりとしては約1年ぶりのロックソングのリリースとなる。先ほど なとりがDJを務めるFM802のラジオ番組『MUSICFREAKS』（毎週日曜 22:00 - 月曜 0:00）にて曲名が解禁されたほか、同曲のフルサイズ音源が初オンエアされた。ジャケットアー