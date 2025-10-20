先月紹介した“ロータス・ジュエルズ”は、花弁のような宝石が回転する華やかなモデルだった。だが季節は移り変わり、今年もようやく灼熱の夏が終わりを迎える。そろそろ秋冬のファッションにふさわしい、クールで上品な輝きが恋しくなる季節だ。 そこで見つけたのが、雪の結晶をモチーフにした「Rotating Snowflakes Watch（以降：RSW）」ラインストーンをふんだんに使いながらもどこか上品で、