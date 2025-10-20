石破総理は19日、岸田前総理、菅元総理と会合を開きました。日本維新の会との連立に向けた調整が進む中、「自民党が政権の中心にいることが大事」との認識で一致したということです。石破総理は19日夜、都内の日本料理店で岸田前総理と菅元総理と会合を開きました。関係者によりますと、会合は石破総理の呼びかけでおこなわれ、およそ1年間、政権運営をおこなう中で、助言を受けるなどしたことへの謝意が伝えられたということです