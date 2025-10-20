現地10月19日に開催されたセリエAの第７節で、鈴木彩艶を擁するパルマがアウェーでジェノアと対戦。日本代表帰りの鈴木は、いつも通り先発に名を連ねた。開始27分、日本代表の正守護神が魅せる。相手のFKから、ゴール前に飛び込んできたヴィティーニャに強烈なヘディングシュートを浴びるが、ビッグセーブで阻ぶ。その後もジェノアにボールを握られたパルマは41分、エンディアイエが２枚目のイエローカードを貰い、退場とな