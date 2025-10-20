U-17日本女子代表は現地10月19日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップのグループステージ初戦でニュージーランドと対戦。３−０で快勝を収めた。白井貞義監督率いるリトルなでしこは、立ち上がりからボールを保持。テンポ良く繋いで、サイドチェンジも使いながら相手ゴールに迫る。13分と21分に中村心乃葉が鋭い仕掛けから放ったミドルは、いずれも枠を捉えられず。30分、左サイドからのクロスに合わせた平七海