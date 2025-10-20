【トヨタ スープラ A70 3.0GTターボリミテッド】 10月20日 出荷開始 価格：3,520円 ハセガワは10月20日に、プラモデル「トヨタ スープラ A70 3.0GTターボリミテッド」再販分の出荷を開始する。価格は3,520円。 本商品は、トップグレードである3.0ℓターボ仕様のワイドボディ車「3.0GTターボリミテッド（1988年モデル）」をプラ