静岡県伊東市の田久保真紀市長(55)が議会を解散したことに伴う伊東市議会議員選挙は、10月19日投開票が行われ、田久保市長に対する不信任決議案を可決した前職18人が当選を確実にしました。これにより、新しい市議会が田久保市長に対する2度目の不信任決議案を提出し、可決する公算が大きくなりました。 投票は19日午前7時から同市内24か所で行われ、確定投票率は59.22％で2023年に行われた前回選（48.88％）を10.34ポイント上回