男子予選つり輪の演技を終えガッツポーズする橋本大輝＝ジャカルタ（共同）【ジャカルタ共同】体操の世界選手権は19日、ジャカルタで開幕して男子予選が行われ、個人総合3連覇を狙う橋本大輝が6種目合計83.065点で6班を終えて暫定トップに立った。パリ五輪3冠で初出場の岡慎之助は床運動でミスが重なり、合計78.731点と低調だった。8班に分かれて20日まで実施し、上位24人が22日の決勝に進む。種目別は初代表で19歳の角皆友