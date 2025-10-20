【モデルプレス＝2025/10/20】“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりなが、10月20日発売「月刊ヤングマガジン」第11号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【写真】美人姉妹、美バスト際立つ水着姿◆エリマリ「月刊ヤングマガジン」登場同誌初表紙となる2人。美しく艶やかな水着姿で、抜群のスタイルを披露している。（modelpress編集部）【Not Sponsored 記事】