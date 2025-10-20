【モデルプレス＝2025/10/20】元NMB48の上西怜が、10月20日発売「月刊ヤングマガジン」第11号（講談社）の巻末グラビアに登場している。【写真】上西怜、美バスト際立つ水着姿◆上西怜、大人の姿で魅了タンクトップ姿や水着姿などで、美しいバストを披露した上西。24歳の大人の姿を色々な表情で魅せている。（modelpress編集部）【Not Sponsored 記事】