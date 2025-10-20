【モデルプレス＝2025/10/20】ガールズグループ・i-dle（アイドゥル）が2019年の日本でのデビュー以来、初となる日本ツアー『2025 i-dle fast japan tour［逢い-dle］』を開催。ここでは初日となる10月4日のさいたまスーパーアリーナでの公演をレポートする。【詳細レポート】【写真】i-dle、美ウエスト＆美脚際立つ衣装◆i-dle日本ツアー アニメ世界観から幕開け、日本語MCに愛が溢れるステージi-dleは、2018年にデビュー以降、圧