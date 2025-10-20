2004（平成16）年10月20日、日本映画から生まれた人気怪獣「ゴジラ」の生誕50周年を記念して米ハリウッドで殿堂入りすることが決まり、東京都内で認定証がゴジラに手渡された。日本生まれのキャラクターの殿堂入りは初めて。翌月には「GODZILLA」の名前を刻んだ星形プレートがハリウッドで披露された。