上皇后美智子さま＝9日、東京・元赤坂の仙洞御所（宮内庁提供）上皇后美智子さまは20日、91歳の誕生日を迎えられた。戦後80年の戦没者慰霊として硫黄島、沖縄、広島、長崎を訪問した天皇、皇后両陛下を見守り、戦後50年に際して同じ場所を巡った「慰霊の旅」のことを上皇さまと語り合った。上皇さまの日常を細かく支えつつ、自身の体調とも向き合う日々が多くなっているという。宮内庁によると、昨年10月に骨折した右大腿骨の