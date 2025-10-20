埼玉県松伏町松伏の「ゆたか保育園」で１８日深夜に起きた火災に関与したとして、県警吉川署は１９日、同園に勤務する同県杉戸町の保育士の女（３１）を建造物侵入と非現住建造物等放火未遂の疑いで逮捕した。発表によると、女は１８日午後１０時２５分頃、園内に侵入し、何らかの方法で火を付けて１階と２階の床のカーペットを焼損させた疑い。建物自体には燃え広がらなかった。女は容疑を認め、「人間関係に嫌気がさした」