上皇后美智子さまは、きょう（20日）、91歳の誕生日を迎えられました。側近が明らかにした近況からは、長年にわたる上皇さまとの信頼関係がうかがえます。■この1年の体調上皇后さまは、去年10月にお住まいで転倒し右大腿骨を骨折しましたが、歩行訓練など懸命のリハビリを重ね、杖なしで新年一般参賀に出席されました。側近は、体調面について「お疲れやすくなり、体力も少しずつ低下されているように感じられます」としました。