【月刊ヤングマガジン 2025年11号】 10月20日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2025年11号」を本日10月20日に発売する。価格は540円。 今号の巻頭カラーを飾るのは、「解雇された暗黒兵士（30代）のスローなセカンドライフ」。伝説の四天王がサウナに乱入する展開が描かれている。 □「解雇された暗黒兵士（30代）