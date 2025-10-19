¸½ÃÏ10·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£¸Àá¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ËÜµòÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¤³¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¡¢±óÆ£¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤ÏÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯Á°¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Á°Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤Ë86Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢²ø²æ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¼­Âà¤·¤Æ¤¤