【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの佐藤勝利が10月29日発売の『anan2469号』スペシャルエディションに登場。『anan』発売翌日、10月30日に刊行する自身初の写真集でも撮影を担当した写真家・石田真澄と『anan』で“かつて見ぬ佐藤勝利”の姿に迫る。 ■写真集の世界とは異なる「“かつて見ぬ佐藤勝利”に出会う」スペシャル企画！ 特集は、健康を意識したアイテムを紹介する「カラダにいいもの大賞2025・秋」。