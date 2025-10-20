上皇后さまは２０日、９１歳の誕生日を迎えられた。昨年１０月に骨折した右大腿（だいたい）骨の回復に努め、心臓の検査で今年２度入院された上皇さまを細やかに支えるなど、上皇さまと自身の体調に向き合う日々を送られている。宮内庁によると、大腿骨のけがはほぼ回復したが、側近から見ると、疲れやすくなり、体力も少しずつ低下しているように感じられるという。上皇后さまは、転倒防止のため休憩を挟みながら歩いた後、軽