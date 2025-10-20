上皇后さまは20日、91歳の誕生日を迎えられました。去年10月の右大腿骨骨折から回復し、現在はほぼ骨折前の状態に戻られたといいます。今年、お出ましの回数は数えるほどだったとしながらも、戦後80年の節目に当たる8月、旧満州からの引揚者らが入植した長野県軽井沢町の大日向開拓地を再び訪問できたことに安どされていたということです。9月成年式を行った悠仁さまの成長ぶりを頼もしく嬉しく思われているという、上皇后さまの近