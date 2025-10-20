上皇后さまは、きょう20日、91歳の誕生日を迎えられました。宮内庁によりますと、上皇后さまは、去年10月の右大腿骨骨折のあとほぼ骨折前の状態まで回復し、歩行や軽い運動を続ける一方、疲れやすくなり、体力も少しずつ低下されているように感じられるということです。ことし上皇さまが心臓の検査などのため2回入院した際は連日見舞い、上皇さまの日常を細やかに支え、上皇さまとご自身の体調と向き合われる日々が多くなっている