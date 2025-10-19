英語では、猫は気まぐれで身軽な動物として、数多くのことわざや比喩に登場する。猫のしなやかさやしぶとさから生まれた「nine lives（猫に九生あり）」という表現は有名だ。今回は、そん猫のしなやかさに関連し、少しブラックユーモアの効いた「dead cat bounce」という言い回しを紹介したい。【こちらも】「鳩の中に猫を放つ」とは? 猫にまつわる英語イディオム (23)■Dead Cat Bounce「dead cat bounce」とは、急落した株価