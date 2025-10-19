ロードスターキャピタル（3482、東証プライム市場）。会社四季報の特色欄は、「都内のオフィスを取得、付加価値高めて売却するのが主力事業。クラウドファンディングも展開」としている。【こちらも】好収益:ヒューリックが、将棋戦に資金提供を続ける流れは・・・が、収益動向を追うと更に踏み込んで知りたくなる。2020年代に入って以降だけを見ても、20年12月期の「12.3％増収、22.7％営業増益、10円増配24.5円配」以降は