１６日、富士フイルムビジネスオープンイノベーションセンター深圳分センターの内部。（深圳＝新華社配信）【新華社深圳10月19】富士フイルムビジネスイノベーション（BI）の中国法人、富士膠片商業創新は16日、広東省深圳市で「富士フイルムビジネスオープンイノベーションセンター」の深圳分センターを開設したと発表した。上海、北京、広州、成都、香港に続く中国で6番目の施設となる。同セ