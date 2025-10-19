学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が市議会を解散したことに伴う同市議選（定数２０）は１９日、投開票され、新議員２０人の顔ぶれが決まった。田久保市長による市政継続の是非が最大の争点となったが、当選した２０人のうち１９人は報道各社が告示前に共同で実施したアンケートやその後の取材で、当選後、田久保市長に対する２度目の不信任決議案に「賛成する」としており、市長の失職が濃厚