現職の辞職に伴う新潟県燕市長選が19日に投開票され、新人の佐野大輔さんが初当選を果たしました。燕市長選は現職の鈴木力市長が22日付で辞職することに伴い行われたもので、いずれも無所属の新人で、元会社員の佐々木剛さん（59）と、前市議の佐野大輔さん（41）による争いとなっていました。佐野さんは市議としての実績を生かし、医療福祉の充実や地域行事への支援などを通し、まちを盛り上げるなどと主張し、新人同士の一騎打ち