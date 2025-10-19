静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う市議選が19日投開票され、再度の不信任決議案に賛成の意向を示す19人が当選した。定数は20人。31日の臨時議会で決議案が再可決され、田久保氏が失職する公算が大きくなった。