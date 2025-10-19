日本サッカー協会(JFA)は19日、国内トレーニングキャンプを行うU-19日本女子代表候補からMF菊地花奈(マイナビ仙台レディースユース)が怪我のため不参加となり、MF榊愛花(JFAアカデミー福島)を追加招集すると発表した。U-19日本女子代表候補は今月20日から23日までJヴィレッジでトレーニングキャンプを行う。