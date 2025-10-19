ボートレース大村の「デイリースポーツ杯」が２０日、開幕する。鈴木孝明（２７＝埼玉）が引き当てた６４号機は、使用９節中５優出、２連率４８％を誇る。「１人で乗っていると、まだ出足がいいっていう感じではありませんでした。それでもエンジンは悪くはないと思います」と実績を信頼する。自身も最近５節で２優出とまずまずのリズム。「今節もだけど、引いたエンジンが自分の体感とフィットしてます」と要因を明かす。