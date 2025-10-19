フェイエノールトに所属する日本代表DF渡辺剛が、19日に行われるエールディヴィジ第9節ヘラクレス戦でメンバー外となった。オランダメディア『AD』は、同選手がふくらはぎを負傷したと報じている。現在28歳の渡辺は、今夏の移籍市場でヘント（ベルギー）からフェイエノールトへ完全移籍。ロビン・ファン・ペルシー監督の信頼を勝ち取り、ここまで公式戦12試合すべてに出場し、センターバック（CB）として不動の地位を確立して