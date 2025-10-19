大手発電設備メーカー、ハルビン電機廠のスマート化されたコイル工場で、製品を生産する従業員。（８月４日、ドローンから、ハルビン＝新華社配信／劉洋）【新華社北京10月19日】中国の銀行・保険業界は、この5年間で融資や債券、株式などを通じて実体経済へ新たに170兆元（1元＝約21円）の資金を供給した。「第14次5カ年規画（2021〜25年）」を通じ、潤沢な金融資金は実体経済という肥沃な土壌に注がれ、中国経済の活力を継続