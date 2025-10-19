オルビスから、日中もメイク仕立ての肌を叶える新作『プレストパウダー』が2025年10月20日に登場♡ 毛穴や凹凸をカバーする「ポアレスフラット処方」を採用し、乾燥や皮脂による崩れも防ぎます。さらに限定色「オンリーワンブーケ」は、大人の冬肌にふんわり血色感をプラス♪ リフィルは税込1,705円、ケースとセットで税込2,431円で公式オンラインショップや直営店で購入可能です。 ポアレス